國民黨苗栗縣長候選人謝福弘6日前往頭份、三灣、南庄等地區掃街拜票，他也提出新的政見，獨家提出動保政策，並以6大施政方向，希望將苗栗提升為尊重生命的幸福縣市，將動物的福利指標具體落實、有效管理。

謝福弘表示，除了針對縣民的醫療、就業、社服等等政策打造幸福家園，隨著苗栗地區的進步以及都市化，愈來愈多民眾有養寵物現象，而許多縣民也將陪伴的寵物視為家人，因此制定一套友善動物的管理辦法及政策，透過積極管理，相信對於縣民能更有遵循的依據，也能減少流浪動物對環境以及對野生動物的影響。

謝福弘指出，他將會推動動保相關平台絈上化與智慧化，除了可以加速媒合認養以及動物保護的相關措施與效率，也要加強動物救傷與收容的專業量能，甚至對於石虎等須受到保護關注的野生族群也能受惠。同時也要深入校園加強生命教育，日本學校裡的「生物股長」，要負責照顧班上生物的教育，也是很好的學習對象。

謝福弘表示，他自己家中也有毛小孩，知道飼主對於動物的感情與重視，因此未來除了官方對動物方面的管理資源及經費提升，飼主的課程與教育也很重要，避免動物因此遭到棄養或不當飼養，除此之外，未來也將廣設寵物公園，提供民眾更多的動物運動空間，讓毛小孩有更廣闊的活動場地，他將打造一個友善動物的苗栗縣。

謝福弘說，他對於動保政策共6大政策，包括增加動保單位經費與人力配置，有效落實源頭管理；開發智慧化多元認養APP，有效推動本縣多元認養機制；辦理飼主責任教育提升，強化認養而不棄養責任。

還有強化流浪動物動向監測，有效管控避免影響野生動物族群；建置動物友善環境，提升救傷及收容專業量能；從校園扎根動保意識，設置苗栗縣動物保護教育園區與動物福利指標，以6大面向，讓苗栗縣成為重視重物的城市，也是動物的庇護天堂。