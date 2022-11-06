俄羅斯佔領軍在烏克蘭南部城市梅利托波爾(Melitopol)，重新立起列寧雕像，也就是蘇聯的建立者。佔領當局表示，「終於在7年後，帶回了列寧雕像，回復了原樣。」

莫斯科時報(The Moscow Times)報導，俄羅斯扶殖的札波羅熱州長羅戈夫（Vladimir Rogov）在自己的網路社交空間，張貼了市政廣場前的列寧照片，他留言：「在7年後，列寧的雕像已經回到了梅利托波爾的位置。」他並補充說，當地市政府在 2015年將其拆除。

Moscow reinstates Lenin statue in Ukraine’s Melitopol years after Kyiv took it down https://t.co/EEUla4DQIP prin @timesofisrael — Eduard Antoniu (@Editwit) November 5, 2022

烏克蘭在 2014年的群眾革命，推翻了親俄政權後，立即發起「清除共產主義形象運動」，拆除了各地的列寧雕像，是擺脫俄羅斯和蘇聯舊影響的工作。在當時，就已引起莫斯科的譴責；莫斯科可以容忍拆除史達林雕像，但徹底否定列寧就觸及意識形態底線。

雖然在1991年蘇聯就已解體，但是之後的俄羅斯，多數的城市廣場，仍然都保留蘇聯創始人的雕像。觀察家表示，俄羅斯始終無法揮別赤色帝國時代。

梅利托波爾位在亞速海邊，在2月24日莫斯發起的攻勢後，烏克蘭最早淪陷的城市。