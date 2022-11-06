台東縣環保局今日舉辦「空氣品質維護及改善表揚大會」，包括環保寺廟、以米代金友善企業、優良機車排氣檢驗站、空氣品質淨化區認養單位、大型柴油車隊等5大類別，共有50家業者及機關獲獎，環保局感謝獲獎及參賽單位，持續對環境保護貢獻與付出。

環保局指出，台東空氣汙染源規模雖相較於外縣市小，但仍存在有固定汙染源及移動源等問題，在固定汙染源方面，環保祭祀廟宇評比，是鼓勵減燒香燭、炮竹及金紙的行動，鼓勵企業贊助協助寺廟以米代金；

移動源方面，透過評比機車排氣站檢驗品質、稽查缺失及品保品管等項目，以確保民眾機車排煙合格符合規定；在大型柴油車管制方面，針對車隊評比排煙檢驗符合度、參與檢驗車輛數及配合度等，鼓勵平時配合環保局管制宣導；在空氣品質淨化區綠美化維護上，評比認養單位維護妥善情形。

環保局期盼藉由公開表揚，提升各業者及機關的形象，給予正面肯定與鼓勵，建立標竿學習目標，讓民眾及各界仿效及學習。