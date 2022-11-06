何孟遠今（6日）舉辦33歲生日音樂會，昔TOP1成員都來站台，他為了這場音樂會，砸了近百萬，表示戶頭只剩下4位數，「因為沒有人投資也沒有經紀公司，就只能自己投資自己」，被問戶頭剩4位數怎麼辦？何孟遠說有在教課，還有在父親公司上班，有接觸生意上東西，都還能維持在演藝圈的夢想，透露明年預計發EP，「我還是想要堅持下去」。

何孟遠去年參加《全明星運動會》爆出劈腿當時女友荳荳（何紫妍）的好姐妹采子，在演藝圈沈寂了一段時間，何孟遠表示目前不太敢談戀愛，「因為我覺得自己都沒照顧好，沒辦法去照顧別人。」被一旁的奕翔誇「成熟了」，成員們也說這段時期都有在關心他。

如果時間可以重來，會如何做選擇？他思考了一下，表示經歷這件事才知道有很多沒辦法處理的地方，但也沒辦法後悔，每一天都在檢討，坦言以前遇到事情會躲起來，現在的他懂得勇於面對，有不好的地方就改善。

何孟遠說沒跟采子等人聯絡，也跟荳荳道歉，「我過去的這些行為，傷害到事件主角及被牽連到的人，對他們很抱歉，再次想跟他們說對不起。」並希望采子有一天能再出來唱歌。