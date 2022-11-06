台北市長選舉電視辯論會5日登場，僅邀請國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊等3候選人。引發蘇煥智陣營不滿，辯論會當天蘇煥智幕僚朱翊銘身著舊款三立電視外套及帽子，假冒員工混入會場抗議。針對朱翊銘是怎麼混入會場？蘇煥智5日在臉書貼出朱翊銘說明稿，朱翊銘表示，他是喬裝成電視台工作人員，成功進入台北國際會議中心，再跟一群工作人員混入會場，趁警方還來不及查看證件時，便已經進入會場。

針對幕僚朱翊銘混入台北市長辯論會場抗議，蘇煥智5日在臉書貼出朱翊銘說明稿，朱翊銘表示，他潛入台北市長候選人電視辯論會趁機上台對麥克風發言，為的就是要抗議這場辯論不公，明明市長候選人有12位，卻獨獨只邀請特定的3位候選人，這不僅對其他候選人不公平，更妨礙市民的知情權，所以他5日嘗試闖入辯論會場阻止不公平的辯論，要求重新邀集所有候選人一起辯論。

至於是怎麼混進會場？朱翊銘透露，他喬裝成電視台工作人員，於13:20先成功進入台北國際會議中心（TICC），但辯論會的所在地三樓大會堂門口有較嚴格的警力維安安檢和檢視工作證，所以他先在二樓走動觀察，等到下午1點40分抓到一個時機，跟著一群工作人員混入，趁警方還來不及查看他的證件時，他便已經通過，

朱翊銘表示，他在會場裡面就偽裝成在工作，一直等到辯論快開始時，他就走到舞台的右手邊，等到倒數開始時，他便直接走到位在舞台中間的陳時中旁邊，用陳時中的麥克風發言，台下的警察發覺不對勁衝上來把他架走，他隨即掙脫了一次，又衝到黃珊珊的麥克風繼續發言，說了「7號蘇煥智」，還沒繼續說完訴求，就被大批警力強行拖走。

朱翊銘接著指出，這次抗議行動，他本來還想拉開布條強調「抗議辯論不公」，孰料還沒講完要求公平辯論的訴求，就被抓下台了。