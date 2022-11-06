曾在電視劇《三國演義》飾演關公的大陸演員陸樹銘，1日不幸逝世享年66歲，他生前得知同劇飾演張飛的男星李靖飛腦中風3次，生活不能自理，盡力協助募捐、找醫師，未料先走一步，傳李靖飛還不知噩耗，只能躺在病床上喘氣，令人難過。

根據陸媒綜合報導，今年65歲的李靖飛淡出螢光幕許久，近年健康亮紅燈，曾腦中風3次，生活沒辦法自理。隨著陸樹銘驟逝，李靖飛的近況再度令人關注，近日有大陸網友在社群平台PO有關李靖飛的影片，只見他白髮蒼蒼，全身瘦成皮包骨，雙頰嚴重凹陷，躺在病床上張嘴喘氣，字幕還打上「二爺走了三爺病重，祈禱李靖飛老師病情穩定，噩耗能瞞多久？」

「張飛」李靖飛因腦中風、腎衰竭而臥病在床。（圖／微博）

網友看了大吃一驚，留言問：「這是張飛嗎？怎瘦成這樣了啊？」原PO回覆：「得過三次腦出血、腎衰竭做人工透析」更透露李靖飛的情況不好。《三國演義》製片人任大惠也證實此事，透露：「（李靖飛）現在可能話都說不出來了，他在石家莊，之前我們《三國演義》聚會時，都是女兒推著輪椅帶著他來的，他只能簡單說『大家好』」。