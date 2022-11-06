高姓男子不滿隔壁鄰居家裡飼養的犬隻吠叫，一狀告到警察局，他向警方控訴，隔壁犬隻無論白天、晚上，一旦察覺他家有人進出，就立即吠叫「挺嚇人」警方依社維法移送，法官審酌，因狗在隔壁鄰居，沒有證據證明「衝出來嚇人」，另狗見人車經過有警覺性，以吠叫提醒飼主也是天性，認定事證不足，諭知不罰。

判決書指出，高向警方說，每天不管白天或晚上，只要有人進出家門，隔壁的犬隻就會衝出來以吠叫的方式嚇他們，特別是他父母親年紀已大，有時候會被犬隻嚇到，身心受影響；犬隻如果沒有綁，看到他們會衝出來近距離地對他們吠叫，如果有綁，一樣會想衝出來，甚至有時候會在他家門口便溺。

警方獎飼主依社會秩序維護法的「驅使或縱容動物嚇人者」條款移送，法官認為其中所謂驅使，應係指用積極的行為驅使動物去嚇人；而縱容，則係指消極的對於有看管義務之動物不加看管，而容認其恣意嚇人而言。

飼主辯稱，狗養在自家庭院出門都會用皮繩拴好帶出門，見人車經過會提高警覺吠叫提醒飼主，但不會追趕人車的行為。法官認為，犬隻會吠叫屬於天性，若狗吠叫就認為是「嚇人」，無從認定，諭知不罰。