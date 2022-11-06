在新賽季開始之前，每個快艇球迷都在期待里歐納德（Kawhi Leonard）的復出，能夠幫助球隊慢慢走向正軌，不過到目前為止，快艇並沒有等到完全健康的里歐納德，這位2屆FMVP得主本季只出賽2場，平均僅能攻下12.5分，且目前里歐納德因為膝蓋不適，已經連續6場缺席比賽，美媒《FOX體育》球評布洛沙（Chris Broussard）認為，里歐納德傷勢可能比快艇官方說詞來的更加嚴重。

幾周之前，里歐納德對十字韌帶傷勢的復原情況仍感到樂觀，同時表示自己擔任替補的角色，對傷勢恢復也有所幫助。快艇總教練泰隆盧（Tyronn Lue）也提到，里歐納德對無法上場感到有些挫折，但他的傷勢情況有越來越好的趨勢。

快艇官方仍未對里歐納德的膝傷做出明確解釋，不過根據布洛沙透露，快艇在一周前就曾擔心里歐納德有肌腱炎的情況，但現在的傷勢可能遠比預想的還要糟糕，「我不曉得里歐納德是不是又受傷了，還是其實只是傷勢還沒完全癒合？」

過去里歐納德因為不信任馬刺醫療團隊的診斷，不願意上場打比賽，也讓里歐納德與馬刺球團產生了隔閡，布洛沙指出，除非里歐納德的傷勢恢復到110%，不然他是絕對不會上場的。

在里歐納德缺陣的這6場比賽中，快艇只有5成勝率，而目前球團仍未對里歐納德的回歸給出時間表，即便復出狀態也是未知數，里歐納德缺陣這段時間，另一得分箭頭保羅喬治（Paul George）得承擔更大的責任。