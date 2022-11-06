企排18年第4週最後一場女子組賽事由戰績前兩名的新北中纖與台北鯨華正面交鋒，兩隊全場打的互不相讓，新北中纖雖然靠著Sara與Zsanett的串連拿下首局，但鯨華加強防守，用鋼鐵般的攔網讓新北中纖吃足苦頭，加上甘可慧與Bia的猛烈攻勢，鯨華最後以22比25、25比14、25比18、28比26擊退新北中纖，4勝2敗戰績續坐女子組龍頭席位。

兩隊開局就打的難分難捨，但鯨華一連猛攻連下四城，取得兩分領先，迫使新北中纖喊出暫停。暫停回來 Sara 與 Zsanett 的攻勢將比數扳平，兩隊再次進入拉鋸戰，此時鯨華多次的攻擊出界讓新北中纖取得領先，鯨華立刻喊出暫停調整。暫停回來，中纖趁勝追擊，靠著 Zsanett 多次在四號的攻擊得手一度取得七分領先，但鯨華蔡沁瑤接連攻勢幫助球隊追近比數，新北中纖再次喊出暫停。暫停回來，雙方互不相讓，不過鯨華總欠缺臨門一腳追近比數，新北中纖收下第一局。

次局雙方依舊糾纏，未料新北中纖自亂陣腳失誤送分，鯨華取得四分領先，新北中纖喊出暫停止血。暫停回來，鯨華多次在前排雙人攔網得手，成功拉開差距，雖然新北中纖偶有攻勢，但鯨華張芷瑄與 Bia 的猛烈攻勢讓新北中纖毫無招架之力，鯨華扳回一局。

進入第三局，鯨華依舊維持前排銅牆鐵壁的防守，新北中纖無法連貫攻勢。反觀鯨華攻守俱佳，開局迅速取得領先，也逼出新北中纖喊出暫停調整。暫停回來，甘可慧在三號位的攻擊拉開差距，即使新北中纖隊長黃蔓亞試圖率隊反撲，但鯨華總能及時回應，最後靠著甘可慧與 Bia 的雙人攔網得手，鯨華拿下第三局。

第四局雙方你來我往，前半段鯨華依舊發揮前排攔網的優勢取得小幅領先，但新北中纖黃蔓亞與 Sara 適時攻擊得手緊咬比數，雙方僅有一分差距。未料新北中纖發生失誤送分，鯨華掌握機會將差距拉開至三分，新北中纖趕緊喊出暫停。暫停回來新北中纖 Sara 與黃蔓亞聯手縮小差距至一分，此時鯨華接連失誤斷送領先優勢，雙方鏖戰至 Deuce，隨後鯨華靠著甘可慧的發球 拿下第四局與比賽勝利。