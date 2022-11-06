選舉進入倒數，國民黨嘉義縣長候選人王育敏今行程馬不停蹄，一早就排滿5個行程。（王育敏競選總部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

王育敏今一早先與議員候選人邱銀海一同至中埔鄉永樂市場掃街拜票。（王育敏競選總部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁參加嘉義縣三界埔永續發展協會舉辦的「草草築藝草飛颺」活動，跟著前來參加的大小朋友們一起下田割稻。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁參加嘉義縣三界埔永續發展協會舉辦的「草草築藝草飛颺」活動，跟著前來參加的大小朋友們一起下田割稻。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

選舉進入倒數，國民黨嘉義縣長候選人王育敏今行程馬不停蹄，一早就排滿5個行程，中埔鄉出身的她，現身第6選區議員候選人詹志暉競總成立暨王育敏青年後援會成立大會上，向鄉親們喊話改變的時刻到了！爭取連任的嘉義縣長翁章梁今仍有不少公務行程，兩陣營搶票各憑本事。

王育敏今一早先與議員候選人邱銀海一同至中埔鄉永樂市場掃街拜票，並向鄉親們懇託，強調自己身為中埔女兒，回家鄉參選就是希望自己的故鄉能有更好的發展，面對鄉親熱情回應，王育敏說心裡有說不出的感動。

在詹志暉競總成立暨王育敏青年後援會成立大會上，王育敏說，民進黨長期執政卻只為嘉義帶來不及格的成績，該是時候換人做做看！也希望大家支持像詹志暉這樣的年輕人進到議會，讓年輕的力量一起為嘉義縣打拚。

今王育敏也現身若竹兒教育基金會舉辦的園遊會、大林黃嘉仁黨部聯誼活動和嘉義縣營造業職業工會舉辦的烤肉大會，並與爭取連任的議員吳思蓉、陳信文及大林鎮長簡志偉一起向鄉親懇託，全力衝刺搶票。

爭取連任的嘉義縣長翁章梁今仍以公務行程為主，早上參加嘉義縣三界埔永續發展協會舉辦的「草草築藝草飛颺」活動，跟著前來參加的大小朋友們一起下田割稻、使用腳踏式「打穀機」，重溫傳統農家生活，下午參與縣府在中正大學舉辦的「無毒家園親子同樂探索營」。