威廉、許效舜2位人夫在節目中安排「輕航機」行程。（映畫製作提供）

威廉新婚後接了全新型態的節目《請問今晚住誰家》，搭檔資深藝人許效舜，兩個人完全不曾合作過，對於要和前輩一同出外景，一開始心理壓力超大，也怕自己快嘴得罪大哥，沒想到初次見面舜哥就自嘲「我們都一樣嫁的不好 但過的很好」，瞬間拉近距離。

威廉、許效舜2位人夫到哪裡都惦記著要幫老婆帶伴手禮回去，錄影時聊到老婆也很怕說錯話，擔心老婆看了播出會森77。威廉在外景中遇到沙灘上的年輕妹妹開心攀談，事後不忘在節目中向老婆求饒「放我們一條生路」，讓許效舜笑稱「嫁的不好哦」。

和許效舜一起外景，威廉表示：「一開始跟舜哥合作，真的是會有些距離感，不過這個距離感很快就消失了，因為舜哥非常照顧我，在舜哥傳授許多人生的經驗，以及天文地理，最令我敬佩的是，舜哥的敬業精神，一甲子的他，我們拍攝時間都超過14.15個小時，他都沒有喊累，既使痛風他都還跟我下泥巴田拔河。」

威廉知道許效舜兩腳都開過刀，對於許多冒險的活動也敬而遠之，但他一直希望激起許效舜內心的熱血魂，總是希望一次一次拉大他的尺度，許效舜也被他感染，完全不顧心裡恐懼，花蓮行程為了給威廉驚喜，還偷偷安排了「輕航機」行程，一圓威廉喜歡挑戰冒險的個性，甚至還告訴對方，當天也希望可以飛上天，拉近兩人的「心理年齡距離」，但當天看到還是嚇到腿軟，完全無法克服。

2人身為人夫透過節目四處放風散心，但默默的激起心中小男孩的個性，只要看到能比賽的活動，兩個人就要PK一決勝負，無奈比賽至今，威廉總是沒贏過幾次，威廉甚至喊話舜哥「你不要找外人幫忙啦！」

威廉解釋：「令我沮喪的是每次跟他玩小遊戲時，我都在懷疑是不是因為舜哥也神靈體質，所以有神明的幫忙，都是我輸，令我覺得非常不公平。」《請問今晚住誰家》每周一晚間10點在東森超視播出。