雲仙樂園是烏來瀑布的水源地，海拔約500公尺，其中還有划船、射箭、漆彈等遊樂設施，非常適合家庭旅遊，還可以體驗烏來原住民族文化。（雲仙樂園提供）

雲仙樂園是烏來瀑布的水源地，海拔約500公尺，其中還有划船、射箭、漆彈等遊樂設施，非常適合家庭旅遊，還可以體驗烏來原住民族文化。（雲仙樂園提供）

搶攻旅展熱潮，好山好水的「雲仙樂園」推出1日遊下午茶，包含門票、下午茶，只要350元，訂購優惠即日起至11月底。

「雲仙樂園」遠離都市喧囂，只能透過纜車才能進入的樂園，園區最著名的地標就是新店溪上游的烏來瀑布，遠望瀑布有如白色的絲帶一般，林木密布、山谷、動植物豐富，風景如詩如畫，坐擁群山環繞、潺潺溪水，適逢旅展期間，雲仙樂園即日起至11月底推出旅展優惠，1日遊旅展優惠套票包含纜車來回與入園門票及時令套餐或原民屋套餐，原價715元，特價530元。另外，還有適合學生與親子共遊遊樂票券，原價610元，特惠價420元，活動包括射箭、漆彈和划船設施，遊客可搭配專屬自己的旅遊專案，暢遊樂園。

另外，樂園也推出超值住宿遊樂優惠方案，包含精緻雙人房1泊2食，含纜車來回與入園門票2張、早餐2客、下午茶或特餐2客、免費參加夜間生態導覽等，3850元。相關活動或住宿可上官網查詢或電洽（02）2661-6009。