第三屆「高雄時尚大賞」於5日盛大辦理決賽，由凱渥知名秀導王聖芬、潮流觀察家黃子佼、雙金影帝莊凱勛、永續設計師 JUST IN XX 周裕穎、國際設計師Daniel Wong(黃偉豪)，以及產業界代表漢神百貨董事長侯嘉騏一同公布「2022高雄時尚大賞」獲獎名單。現場除了邀請饒舌歌手「Gil G」、超人氣樂團「告五人」演出，更有多家高雄在地企業、時尚跨界品牌，知名藝人及KOL出席相挺，共同見證新一代新銳設計師跨足國際舞臺的第一步。

高雄市政府張家興副秘書長（前排左）感謝在地企業，攜手打造設計產業優質青年創、就業的康莊大道。（前排右為金賞獲獎設計師洪衣彤）(高雄市青年局提供)

潮流觀察家黃子佼（中）、雙金影帝莊凱勛（右二）、永續設計師 JUST IN XX 周裕穎（右一）、國際設計師Daniel Wong黃偉豪（左一），以及漢神百貨董事長侯嘉騏（左二）一同公布「2022高雄時尚大賞」獲獎名單。(高雄市青年局提供)

高雄市政府副秘書長張家興表示，特別感謝在地企業浤圃建設股份有限公司贊助，推手「企業特別獎」加碼獎，優秀獲獎者在競賽舞台上直接獲得企業制服設計合約，展現高雄時尚大賞提供大型舞台，匯聚足夠資源、曝光作品的機會，更連結在地企業，攜手打造設計產業優質青年創、就業的康莊大道。也期待未來更多企業的加入，作為飛輪效應的關鍵潤滑劑。

高雄市青年局局長張以理強調，高雄正在蛻變，高雄年輕人至外縣市工作的比例也逐年下滑中。高雄市政府青年局辦理「高雄時尚大賞」的初衷與目的，就是為了協助青年做好就業前的準備，先認識產業大環境與流行趨勢，還有專業技能如何轉換成商業價值，高雄時尚大賞有別於其他競賽獎項，規劃「最具商業價值賞」，透過導入市場學習及導師機制，讓參賽者思考與操作，設計服飾進入市場通路所需面臨的實際課題，亦是展現青年局重視青年創業、就業議題。

文化部李連權次長期許高雄時尚大賞成為南台灣展示時尚美學、生活方式以及時尚哲學的重要平台，文化部必定堅定支持高雄時尚大賞。雙金影帝莊凱勛表示，這次設計師在設計感、實用性及轉化在地語彙皆各有強項。而已經第三次參與高雄時尚大賞的黃子佼也認為服飾是否能讓人感受到時尚和實穿實用的魅力相當重要。

高雄市青年局指出，高雄時尚大賞是為發展青年新創產業與時尚設計創意之結合，實現時尚設計絡角理想，並活絡高雄時尚設計產業，恭喜本屆金賞洪衣彤設計師「防禦機制 Self-defense mechanism」，同時獲得最具商業價值賞；設計賞王建凱設計師「DIFFUSION」、創新賞李紀鞍設計師「悲囍奇宴 The Strange」、人氣賞賴名浩設計師「高瞻」、企業賞「遇 · 建」設計師柯王加樂、陳芊熹、李圓筑、張碩婷，總獎金高達100萬元，是高雄市政府青年局對年輕新秀最實質的鼓勵與支持！競賽不止於決賽，青年局將持續媒合國際競賽、名人穿搭等，協助優秀設計師一步步建立知名度，持續豐富就、創業履歷成就。更多資訊，請上「高雄市政府青年局」官網或活動粉專(https://reurl.cc/aGkr9Z) 瀏覽查詢。