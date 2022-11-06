女團L.C.G勵齊女孩（左起）王敏、可蕎、莓米、筠婷、吉拿、牛牛、Sara因公益活動再次合體。（紅心字會提供）

（後排左起）原子少年瑋弟、尊揚、文翔（前排左起）啦啦隊女神可蕎、泡綿女孩佳沁、歌手吉拿、藝人比熊-陳又禎，號召粉絲捐零錢做公益。（紅心字會提供）

左起原子少年瑋弟、尊揚出席公益活動。（紅心字會提供）

怪物新人Nini、泡綿女孩佳沁、網紅莫魚、藝人比熊-陳又禎，為公益活動貢獻心力。（紅心字會提供）

為了幫助紅心字會弱勢家庭兒童募集營養餐費，今（11／6）在「解鎖」餐廳舉行，由可蕎、吉拿、佳沁、筠婷、王敏、莓米、Nini、莫魚、瑋弟及文翔等十多位網紅、啦啦隊女孩、歌手、藝人所組成，一同舉辦愛心義賣活動做公益，號召民眾響應愛心零錢捐，吸引超過百位粉絲到場支持；在YouTube圈中有泡綿女孩封號的佳沁，更是滿血回歸youtuber界，開了新頻道「CHA LA迷坵」在公益活動上高喊，美女不分高矮胖瘦，充滿正能量，自信做自己。藝人比熊-陳又禎也到場當志工幫忙，稱自己是為愛來打雜。

其中像是在節目原子少年中就擁有高人氣的瑋弟、文翔及尊揚，才剛抱起零錢箱準備要進行愛心募款，就有粉絲立刻掏出千元大鈔投下；桃園璞園領航猿啦啦隊的可蕎，也帶來許多私人珍藏讓粉絲搶購，本來就是紅心字會公益大使的她，還加碼表演，為愛獻唱；同樣也是啦啦隊的歌手吉拿，除了手作奶油脆糖吐司義賣，更是找來好友恐龍偶像一起合唱全新單曲「幾個意思」送給大家。巧合的是，可蕎、吉拿、筠婷、王敏、莓米、牛牛、Sara，本來就是女團L.C.G勵齊女孩的成員，這次又在同一場公益活動聚集，讓粉絲大喊好懷念；王敏說，雖然現在跟莓米組了新團「天使女團」，可蕎、吉拿也各自在不同的啦啦隊；筠婷也在主持界中有自己的一片天，但我們還是會跟以前勵齊的團員們聚會，好感情依舊不變。

有怪物新人之稱的Nini，竟然也出現骨灰級的粉絲到場支持，原來11歲的她就參加選秀節目超級模王大道、超級接班人，時隔10年後終於在近日發行首張唱跳單曲，讓鐵粉不得不重出江湖來力挺。而原子少年出身的瑋弟，在節目中累積了不少表演經驗，以前在團體裡面是主唱兼創作擔當，現在的他則是，在節目結束後更努力的創作，目前以solo歌手的身份活躍。啦啦隊女神可蕎說：大家能夠因為公益聚在一起，幫助紅心字會的弱勢兒童募集營養餐費，讓小朋友三餐不挨餓，這樣的活動真的很有意義，未來會多舉辦類似的活動，繼續帶領粉絲們一起奉獻愛心。