美媒《路透》發自雪棃的獨家報導指出，因幫助培訓共軍飛行員而被澳大利亞警方逮捕的前美軍飛行員丹尼爾·杜根（Daniel Duggan）案子愈滾愈大，警方調查發發現，他自行陳述在北京居住地址與一名被美國逮捕的中國商人蘇斌在北京地走完全相同，蘇斌因為蓄謀駭入美國國防承包商電腦系統被捕後法院判刑入獄。目前還無法確定兩人為何使用北京的同一地址，警方懷疑此一線索背後的案情可能不太單純。

《路透》指出，澳大利亞聯邦警察應美方的協助請求，上個月逮捕了前美國海軍陸戰隊飛行員杜根，在調查中發他在澳大利亞公司註冊資料中填寫的北京地址與被美國列入黑名單的中國商人蘇斌的北京地址同為一處，但尚不知他們是否同時使用此一地點。

杜根辯護律師米拉里斯（Dennis Miralis）說，美國逮捕令和對杜根指控的細節目前仍在保密狀態，因此外界對此案的詳情目前並不清楚。他表示，杜根否認違反任何美國法律、澳大利亞法律與國際法，他現在正被移送至一個最高安全等級的監獄，下一次庭審的時間定在11月28日。

報導表示，杜根從美軍退役後經營飛行顧問公司，他在2013和2014年在北京居住，與一位名叫蘇斌的中國商人聯手做生意。杜根確認蘇斌就是與他合夥做生意的人，但沒有說明兩人合夥生意的內容。

蘇斌因涉嫌捲入一個很有名的軍事駭客案於2014年在加拿大被捕，他被指控協助中共軍方竊取美國軍用飛機的設計方案，在遭起訴2年後認罪服刑。

《路透》查閱了杜根之前向澳大利亞工商管理部門申請出售他創辦的塔斯馬尼亞捍衛戰士公司的資料，當時他提交的文件中註明曾於2013年12月到2014年1月到4月期間，公司住址設於北京朝陽區朝陽路67號財滿街1-1號樓。而該住址於2014年8月被美國列入實體清單，屬於蘇斌及其經營有關飛行技術的北京諾典科技有限公司。《路透》記者日前曾試圖探訪北京這個地址，但是被告知這是一棟住宅樓，未獲允許進入。

杜根的辯護律師米拉里斯說：「此案不是法律案件，而是國際政治和國際關係案件。」《路透》說，美國司法部拒絕就杜根的案子發表評論。

報導說，杜根上個月被捕的同時，英國警告幾十位退役的前英國空軍飛行員，要求他們停止在中國的工作，否則將遭到英國政府依據新的國家安全法律提起訴訟。英國政府認為，退役英軍飛行員訓練中國軍方飛行員有可能構成洩漏英國皇家空軍機密和能力的風險。