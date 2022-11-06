民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今（6）在臉書表示，捍衛台灣、守護苗栗，讓我們把台灣最大的黑熊學院蓋在苗栗！

徐定禎指出，他邀請到重量級貴賓聯電集團創辦人曹興誠董事長，特別感謝曹董事長對他的支持，「預祝徐定禎縣長當選！」年底順利翻轉苗栗，曹興誠也答應會在苗栗成立台灣最大的黑熊學院，告訴全世界苗栗人的驕傲！

徐定禎直言，曹興誠董事長抗共保台、捍衛臺灣的立場，深受每個愛台灣、珍惜這塊土地的人們擁護，台灣現在是「和戰存亡」的危機，希望大家對自己的土地有多一點了解，多一點警覺。

徐定禎引述曹興誠董事長這一席話，「台灣獨立絕非壞事，而是文明的潮流，台灣正走在光明的路上。」感動了在場無數人。

徐定禎強調，「苗栗決定台灣的未來，你的選票決定苗栗的未來」。年底選戰全台關注苗栗能不能翻轉，全世界也在看台灣會不會選出第一位黑道縣長，請大家勇敢站出來守護台灣、守護苗栗。