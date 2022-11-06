BBC報導，位在東非的坦尚尼亞共和國發生一起墜機事件，該國「精算航空」(Precision Air)的1架ATR42 型區間客機，墜毀在著名的維多利亞湖(Lake Victoria)，已知有26人獲救，並送往當地醫院。

一名官員表示，這架飛機總乘載人數是43人(2名駕駛、2名空服員，與39名乘客)，其中 26人已獲救並送往醫院，目救援人員和當地漁民，還在尋找可能的倖存者。

據報導，該班機原本預計從坦尚尼亞最大城三蘭港(Dar es Salaam)飛往布科巴(Bukoba )，當時飛機遇到了暴風雨，再加上布科巴機場跑道的一端，緊鄰維多利亞湖，因此飛機顯然是因為氣流，而過快的失去高度才會落入湖中。

照片顯示，這架飛機的墜毀地點離湖岸不遠，但是飛機幾乎完全被淹沒，只有尾翼還在水面上，周圍環繞著救援人員和漁船。

「精算航空」是坦尚尼亞最大的民營航空公司，也是一家廉價航空，專營旅遊景點與包機。

維多利亞湖位在肯亞、坦尚尼亞、烏干達三國交界，面積68,870平方公里，是非洲最大的淡水湖，以及世界第二大淡水湖。

文章來源：Tanzanian plane crash-lands into Lake Victoria off Bukoba
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