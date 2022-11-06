去年因疫情停辦的「水上鄉社區愛心嘉年華」今登場，受疫情影響，今年攤位減少，但人潮依舊踴躍。（呂妍庭攝）

去年因疫情停辦的「水上鄉社區愛心嘉年華」今重磅回歸，大人小孩都熱情參與。（呂妍庭攝）

市區街道會場共設大小3個舞台，供民眾走動觀看、打賞做愛心。（呂妍庭攝）

嘉義縣水上鄉化妝品百貨老闆娘林怡菁，發起愛心義賣10多年，目前「水上鄉社區愛心嘉年華」已是當地最大民間義賣活動。（呂妍庭攝）

去年因疫情停辦的「第17屆水上鄉社區愛心嘉年華」今重磅回歸，受疫情影響，今年攤位少1成，不過人潮依舊踴躍，不少攤位提早打烊，甚至有攤位賣不到半小時就完售收攤，民眾響應做愛心的熱情10多年不減。

「水上鄉社區愛心嘉年華」由一家化妝品百貨老闆娘林怡菁發動舉辦，是水上最大型民間義賣活動，行之有年的義賣盛會所得全數捐助公益、社福團體，林怡菁說，鄉親這股熱情讓她感動，即使10多年來不斷有人批評她，為了社福團體，仍堅持辦下去。

林怡菁透露，今年因自己忙著考證照，加上疫情未歇，曾想再休息1年，但禁不住社福團體紛紛反映不能再等了！像有社福團體表明疫情影響許多勸募收入，往年愛心嘉年華活動的公益捐款對機構幫助很大，如今年再停辦，日子更難過，感受到各界的期盼，即使因忙於考試，林怡菁決定恢復舉辦，果然活動順利舉行，迴響一樣熱烈。

在各界熱情響應下，不但攤位眾多，市區街道會場共設大小3個舞台，供民眾走動觀看、打賞做愛心，甚至有50元快剪、推拿、按摩等服務，不少人手拿好幾包，收獲滿滿。