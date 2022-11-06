台東縣政府今天舉辦「2022台東縣國際身心障礙者日公益園遊會」，縣長饒慶鈴表示，4年來積極推廣身心障礙者福利措施，包括職業訓練與就業媒合、身心障礙者自立生活支持服務、愛心計程車等服務，呼籲縣民共同營造台東友善無障礙環境。

園遊會由饒慶鈴邀請與會來賓、身心障礙者團體代表等進行啟動儀式，饒慶鈴表示，過每年12月3日為「國際身心障礙者日」，鼓勵社會大眾討論身心障礙議題、宣導權益和措施。

台東縣身心障礙者約有1萬6431人，佔全縣人口7.7％，是全國比例第2高的縣市，因此縣府致力於提供身障者福利，以尊重差異、多元服務為施政目標，打造台東成為身心障礙者樂活城市。

除了主動關懷新領證身障者、提供福利諮詢及個別化服務，縣府也篩檢具潛在風險或危機的獨居身心障礙者，提供友善關懷；輔具暨生活重建中心落實一站式服務，提供輔具資源，充實社區式服務據點；持續開設身心障礙者職訓輔導班及考照班，4年來約有117位參與，為身心障礙者培養一技之長。

社會處長陳淑蘭指出，為提倡障礙者的自主權利與能力，台東縣愛心計程車隊去年10月上路，今年更完成建置台東縣社福卡片管理更新系統，發行愛心陪伴卡，設立台東第1處精神障礙者協作模式服務據點，升級身心障礙者自立生活服務2.0。