「柔道男神」楊勇緯（右）與「特教船手」林雍傑（左）一起分享出國比賽的各種趣事。（傳動數位整合行銷有限公司提供）

2022年即將進入倒數，運動員們年度賽程也來到尾聲，今年在柔道世錦賽搶下男子柔道第1面銅牌的「柔道男神」楊勇緯，與近年全心投入在輕艇運動中、力拚亞運獎牌的「特教船手」林雍傑，二人接受動誌金牌學院邀請，出席「金牌見面會」活動，難得近距離與觀眾見面，分享他們站上國際舞台面對頂尖選手的各種故事。

回顧讓自己成名的東京奧運奪銀及之後生活上的改變，楊勇緯表示，各種關注、邀約，許多第一次體驗的新鮮，也讓自己感到生活突然的改變，以及如何在訓練、生活、出席活動之間找到平衡，回想之前的辛苦，楊勇緯一度哽咽，他透露，自己透過跟家人、團隊的溝通，找到屬於自己的空間後跟自我對話，調適過來並接受自己成為運動明星的責任與使命，開始全新的挑戰，也帶著對於自己座右銘「欲戴皇冠，必承其重」的新詮釋與使命感，將柔道精神推廣給大家，也希望讓更多人看見台灣的柔道。

輕艇選手林雍傑則是從認識輕艇出發，跟與會者分享自己輕艇選手路上的故事，也分享如何因為過動症的弟弟以及為了自己選手之後的道路，選擇走向特教老師的身分，他一邊當國手、一邊還要準備特教老師的課業、考試、工作，身兼多職的生活，也勉勵大家要開拓更多專長與技能，讓自己成為特別的人。

兩位選手也分享大賽前備戰準備，都建議在比賽賽前維持一個固定的節奏，不要做平常訓練以外的事情打亂節奏，將訓練的成果紮實的呈現出來就好，其中林雍傑提到自己國二時候，「越級打怪」被選入成人的輕艇水球隊出國比世界賽，因為被慘電開了眼界；楊勇緯則提到，自己今年世錦賽8強賽場上面對哈薩克選手斯梅托夫（Yeldos Smetov）是一場印象很深刻的勝利，面對里約奧運銀牌銀牌名將斯梅托夫，楊勇緯過去兩次交手都是落敗的一方，這場比賽掌握住細節拿下勝利，更是對自我全面的肯定。