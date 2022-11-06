一名女子花花（化名）因下體感染菜花，請郭姓男友拿手機幫她拍照以方便確認擦藥位置，不料男友卻拿自己的手機偷拍，還在2人吵架時威脅要在FB上發她的裸照，「讓你的同學朋友都知道你是如此淫蕩」，法官依竊錄身體隱私部位罪、恐嚇危害安全罪，合併處有期徒刑4月，可易科罰金，並沒收犯案用手機，全案可上訴。

據判決書指出，郭男與花花前為男女朋友，郭男於去年9月某日，在花花租屋處利用女友請其拍攝私密處以便上藥之際，未經同意，擅自以自己的手機，無故拍攝含有女友臉部及私密部位之照片。

郭男又於同年11月，先以LINE傳送該裸露私密處照片給花花，恐嚇「你還要生菜花的照片嗎？我還可以再貼在FB上給你」、「你等著在FB上面看你的裸照，讓你的同學朋友都知道你是如此淫蕩」；又傳送花花現在住處之照片給她女兒，暗示已知花花現在居所，使她心生畏懼，因此報警處理。

郭男坦承曾拍攝並傳送照片給花花等事實，但辯稱是因為花花生菜花，看不到位置，要拍給她看以便擦藥，傳照片給她女兒是請她轉告花花要去就醫等語。

法官審酌郭男無故竊錄花花身體隱私部分，嚴重侵害其隱私，顯然欠缺尊重他人隱私之觀念，實屬不該。再考其不思以理性方式處理其等糾紛，以竊錄之花花身體隱私部位內容恐嚇她，使其遭受精神上之痛苦及折磨，誠屬不當。

法官參以郭男還有他案遭判刑的前科，素行難認良好，且於本院審理中坦承犯行，願意面對自身不當行為，然未能與花花達成和解之犯罪後態度，依竊錄身體隱私部位罪、恐嚇危害安全罪，合併處有期徒刑4月，可易科罰金，並沒收犯案用手機，可上訴。