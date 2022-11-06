鄧安寧（左起）、王維明、陳湘琪、倪淑君、陳以文出席《獨立時代》數位修復版首映會。（陳俊吉攝）

許久未見的倪淑君身材依舊保持得宜。（陳俊吉攝）

導演楊力州率領被攝者宥勝、林語萱、吳昇儒去南極15天徒步長征，拍成紀錄片《無邊》，6日舉行金馬星光首映，宥勝分享感言說：「能夠參與冒險計畫很榮幸，我們的任務只是好好活著，而劇組要用另外的生命把我們記錄下來，很榮幸可以跟導演去冒險。」

宥勝形容，在南極零下30度的環境，連上廁所都很麻煩，上小號之前還要測風向，因為被冷風吹到的刺痛感，就像火燒一樣痛苦。楊力州補充說：「顯露在外面的肢體，被吹1分鐘就有截肢風險，上大號還要築冰牆，更麻煩。」

林語萱則說南極行最難忘的是食物選擇不多，泡麵只有5種口味，還有同種口味的補充包，必須重複吃。宥勝說通常這種時候人性現實面會顯露出來，只要有人藏肉乾就會被圍剿，因為肉乾是提味的關鍵食材。

許久未見的影星倪淑君，28年前主演楊德昌執導電影《獨立時代》，數位修復版在金馬放映，今她和同片演員陳湘琪、陳以文、鄧安寧、王維明一起出席首映。王維明說：「1994年我們都還年輕，我跟陳湘琪是同班同學，表演默契好。我們以前都叫倪淑君「倪桑」，看她是在大銀幕，那時候對我們來講蠻有壓力的，是大明星。」

問倪淑君拍《獨立時代》最困難的地方，她回是一場在街道跟王維明的對手戲，「我試戲時是穿拖鞋，實拍是穿高跟鞋，演吵架戲被推倒撞到頭，爬起來想到自己還在拍戲中，就趴到王維明身上。」而楊德昌要的就是這種自然感。