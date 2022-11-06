女星周曉涵當年頂著無名正妹、逢甲校花的光環進入演藝圈，憑著精湛的演技和甜美長相，被封「偶像劇女神」。不僅如此，內衣廠商看中周曉涵的D級好身材，找她當代言人，周曉涵今（6日）公開拍攝花絮照，只穿成套內衣褲入鏡，辣翻眾人。

周曉涵6日在社群平台透露今天的工作是拍內衣廣告，從她上傳的照片中，可以看到周曉涵頂著完美的妝髮，身上只穿橘紅色的成套內衣和高跟鞋，大方地站在白色背景前方，D罩杯的傲人上圍一覽無遺，加上無贅肉的腹部和修長美腿，讓網友看得臉紅心跳，紛紛留言：「內衣廣告也太正了吧」、「曉涵女神好美」、「太辣了」、「好性感」、「怎麼都沒有變老啦，太厲害了」連女星臧芮軒都讚美：「不敢直視了啦！」

周曉涵已連續多年擔任內衣品牌的代言人，10月中旬曾在社群平台發出拍攝的側拍影片，當時周曉涵一連換上4種造型，包括2套內衣，飽滿的胸型和深邃事業線超級辣，獲得大批網友的稱讚。不過，周曉涵曾透露以前是B罩杯，靠著穴道按摩、疏通腋下淋巴腺、多吃起司、無糖豆漿等，胸部二度發育成D罩杯。