民眾黨新竹市長候選人高虹安捲入助理費案，引發軒然大波，並牽動選情。媒體報導，台北、新竹2個調查單位將本案視為「燙手山竽」一度互推，且有調查官員認為調查局在選前大動作辦案感到訝異。但調查局6日發出新聞稿強調媒體報導與事實不符，本案尚未約詢檢舉人及關係人，將依行政中立立場依法辦理。

高虹安遭爆料聘用李姓男友擔任公費助理，被人向調查局檢舉涉犯《貪汙治罪條例》，調查局已由北機站立案蒐證中，由於各界盛傳檢舉者是民眾黨內部人士或高女辦公室人士，引發關注。

調查局新聞稿指出，高虹安案是台北市調查處接獲民眾檢舉資料後，呈報調查局立案，並由調查局局本部廉政處發交新竹市調查站辦理，但調查局因考量地方公職人員九合一選舉期間，新竹市站選舉查察任務繁重，再轉由北部地區機動工作站接辦。

調查局表示，本案自從發交北機站辦理後，北機站即依既定之偵查計畫進行相關蒐證作為，尚未約詢檢舉人或其他關係人。北機站將秉持行政中立之立場依法辦理，並嚴守偵查不公開原則，絕無對外透露相關案情，對於媒體報導與事實不符之處，特別鄭重澄清。

據指出，調查局為因應地方公職人員九合一選舉查察工作，已在10月31日抽調航業處及北、中、南、東部4個機動工作站共127位調查官，第一波進駐全國各地檢署支援選舉查察。11月14日選前兩週，調查局將會再增派局本部30位調查官進駐地檢署。

因此據法界人士分析，由於負責調查高虹安的調查局北機站已被抽調部分人力支援選舉查察，並無多餘人力處理高虹安案，加上調查局新聞稿指稱全案尚未約詢檢舉人或其他關係人，預料高虹安案在九合一選舉前，將不會有任何偵查進度及結果。