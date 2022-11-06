佳里區紙風車劇團表演吸引3000人進場觀賞。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲與裝扮的萌老虎一起從觀眾席後方進場。（程炳璋攝）

台南市文化局舉辦藝術進區表演，邀請知名的紙風車劇團在佳里區體育公園演出1小時，吸引3000多名親子參加，劇團請出10隻老虎裝扮的玩偶與台南市長黃偉哲一起耍萌出場，嗨翻現場。

佳里區體育公園內6日架設大型舞台，不斷有父母帶著小孩湧入舞台前座位，不知情的民眾還誤以為是選舉場或知名樂團演唱會，其實地方居民都是衝著紙風車劇團演出而來，現場座無虛席。

紙風車劇團今年初參加高雄燈會時，在衛武營燈區以10隻真人老虎玩偶裝扮出場，超萌模樣受到好評，6日在佳里演出《武松愛老虎》戲碼，10隻「萌虎」列隊跟著黃偉哲進場，嗨翻全場，吸引不少小朋友目光。

滿足觀眾期待假日看劇的心情，黃偉哲上台簡短致詞，接著與大家合照後即離去。

台南市文化局表示，今年藝術進區的戶外演出已達14場，《武松愛老虎》是「紙風車劇團」最受歡迎的兒童劇之一，累積觀眾超過200萬人次。劇情改編制水滸傳內的武松打虎，描述民眾害怕在景陽崗上的猛虎，武氏3兄弟上山打虎，卻發現巨大的老虎，不過是隻擅長特技、與人為善的萌虎，決定帶牠下山，變成為人見人愛的動物，以童話故事的歡喜結局落幕。