「台灣大賽」第2戰繼續在桃園進行，先搶下首勝的中信兄弟靠著3局上陳子豪3分炮逆轉，先發投手泰樂前5局僅失1分，5局打完暫時以3比1領先樂天桃猿。

今年是樂天入主球隊後第3年，桃猿終於擺脫低潮以年度第一挺進總冠軍戰，首戰以3比5不敵兄弟，若今天再輸將陷入0勝2敗劣勢，翻開過去中職總冠軍戰歷史，若陷入0勝2負劣勢的球隊最後只有11.8%的機率可以奪冠，過去桃猿在2007、2011年曾陷入如此狀況，最終都無法奪冠。

桃猿2局下1出局後廖健富、梁家榮、成晉連續安打先馳得點，但3局上兄弟立刻還以顏色，2出局後陳子豪鎖定曾仁和第一球就出手攻擊，敲出右外野3分炮，一棒直接將比數逆轉，這也是陳子豪生涯總冠軍戰第2轟。

落後的桃猿試圖反攻，但前一場有開轟紀錄的陳俊秀卻在4局下打擊時，在球數2好1壞時攻擊界外球弄傷手，經過防護員緊急處理仍確定無法繼續打擊，被換下場時他還懊惱的用球棒敲了一下地板，接替上場打擊的朱育賢最後敲出滾地球出局。

中信兄弟洋投泰樂。（陳麒全攝）