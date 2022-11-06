民進黨台中市長候選人蔡其昌6日在神岡舉行「台中動起來！」造勢晚會，晚間7點不到，現場已人山人海，主辦單位表示，目前已湧入5000名支持者。蔡英文總統將現身站台力挺，包括立委何欣純、莊競程、前立委洪慈庸、陳柏惟將上台助講，充分展現出綠營大團結氛圍。