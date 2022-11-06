蔡其昌神岡造勢晚會 已湧入5000名支持者 19:002022/11/06 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨台中市長候選人蔡其昌6日在神岡舉行「台中動起來！」造勢晚會，現場已湧入大批支持者。（陳淑娥攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨台中市長候選人蔡其昌6日在神岡舉行「台中動起來！」造勢晚會，晚間7點不到，現場已人山人海，主辦單位表示，目前已湧入5000名支持者。蔡英文總統將現身站台力挺，包括立委何欣純、莊競程、前立委洪慈庸、陳柏惟將上台助講，充分展現出綠營大團結氛圍。 蔡其昌太平市場拜票 坦言選情史上最冷 彰化烏金上岸民眾瘋搶 烏魚子卵每台斤漲至1300元 蔡其昌市場勤拜票 今跑滿50處將再跑一輪 #九合一選舉 #台中市 #蔡英文 #蔡其昌 #神岡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 謝龍介考察中捷 盧秀燕：市府樂於交流 04:102022/11/04 地方新聞 選戰鄰近 蔡其昌馬不停蹄力挺黃守達、何昆霖 19:592022/11/05 政治 宏碁首祭雙11神券最高下殺5000元 周周抽東京雙人來回機票 17:472022/11/03 生活 王朝坤公開挺蔡其昌 盧團隊：繼續爭取選民支持 13:182022/11/03 政治 盧秀燕支持度46.7％ 蔡其昌僅19.4％ 04:102022/11/05 政治要聞 三腳督選情激烈 羅智強分析3位候選人「他」大概結束了 11:232022/11/01 政治 一早站路口、連跑3市場 蔡其昌：若當選要增加市場預算 15:032022/11/04 政治 彰化5000尾烏金上岸 饕客瘋搶 04:102022/11/06 地方新聞 盧秀燕爭取商界支持 蔡其昌路口拜票 04:102022/11/02 地方新聞 蔡英文幾次站台都沒用！台中市長最新民調盧秀燕又第一 與蔡其昌差距曝光 15:392022/11/04 政治 水牛伯來囉！游錫堃肘擊招呼 讚何敏誠「議會老頑童」 19:102022/11/05 政治 蔡其昌太太當分身市場掃街 盧秀燕這樣看 12:422022/11/05 政治 蔡其昌后里連辦三場市政座談 王朝坤跨黨派到場相挺 20:582022/11/02 政治 盧秀燕民調領先蔡其昌27.3％ 蔡陣營批用民調帶風向 17:552022/11/04 政治 桶屍案酒店妹花名曝光！人前男客下廚給幸福 人後個性火爆 13:532022/11/03 社會 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。