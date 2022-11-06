民進黨新北市長候選人林佳龍夫人廖婉如今（6）日下午前往三峽出席新北市議員林銘仁聯合競選總部成立大會，談及5日的台北市長電視辯論會，廖婉如說：「很可惜新北市沒有精彩的交叉詰問」，林佳龍作為挑戰者，不怕辯論會、想要交叉詰問，「這樣才可以讓新北市民真正認識兩個市長候選人想要做什麼」，期待新北市長侯友宜接受林佳龍的辯論戰帖。

廖婉如表示，林銘仁從父親、前議員林阿坤開始兩代從政，並沒有因為父親典範在前就覺得驕傲、比較好做，或只把民代當作一份領薪水的工作，林銘仁戰戰兢兢、非常認真在做，直到現在都清廉做事，「拜託大家一定要繼續讓他連任」。

廖婉如說，林佳龍不是墨守成規的人，他是一個改革者，會思考如何讓事情做得更好，這次他參選新北市長規畫北北基桃一千萬人口的發展，就像他在台中市長任內規畫中彰投苗區域發展，「大家說修行在公門，若能好好為一千萬人口做事，真的是功德一件」。

廖婉如提到，「我想很多新北市民已在思考，是要選一個做半年的市長、還是選一個好好做事做4年的市長？」她拜託新北市民，新北需要一個想要改革、願意好好做事的市長，選戰剩下 20 幾天，請大家幫林佳龍宣傳、拉票。

自主健康管理的林佳龍，則在臉書貼文感謝並鼓勵每一個議員候選人，還有團隊夥伴，謝謝一路給他的建議，辛苦地舉辦每一次競選活動。再過 20 天，我們就要一起翻新新北。「這一次，讓我們一起揮出漂亮的全壘打，一起迎向勝利！」

侯友宜林佳龍辯論