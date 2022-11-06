黃珊珊說，很多人都問，為什麼疫情時她要不斷跑萬華？「因為我要讓萬華人知道，台北市政府沒有拋棄他們！」（取自黃珊珊臉書）

無黨籍台北市長候選人黃珊珊今（6）日在臉書表示，她今天將展開60公里的路途，騎遍12個行政區，向大家細數台北的改變。

第一站大巨蛋，她堅持市民的利益與公共安全，打造符合國際標準的比賽場地。台北，絕不是一城不變，今天會在每個光榮的里程盃，放眼下一階段的全新改變！

第二站，廣慈社宅，「象徵我們對居住正義的承諾」，在寸土寸金的信義區蛋黃區，我們落成了過往被視為鄰避設施的社會住宅，還整合了信義區公所、無障礙空間與共融式遊樂場，成為亞洲最大的社福設施。

未來都更3.3將以防災型都更 為主，興建中繼住宅 ，促進高齡換屋，讓老人家住到更新、有電梯的大樓，釋出更多空屋到租屋市場，讓青年租得到合理價位的居住空間。

第三站，南港東區門戶計畫，我們打造了國家級的產業廊帶。站在廣場上，可以看到台北流行音樂中心，以及即將落成的南港機廠社宅，以及新的生技園區與住商大樓。本來這邊是一片平地，搖身一變成為台北新的文化中心，更成為台灣生技產業的戰略要地。

第四站，回到最熟悉的內湖，「內科之心」是柯市府第一個BOT案，在四年內快速落成，打造了台灣最大的新創基地，周邊不管是診所、育幼空間都很完善，這樣的成果，來自於堅忍不拔的執行力。

第五站，到了士林市場 ，歷經千辛萬苦，「台北表演藝術中心」終於落成，不僅一完工就成為亮點，還被時代雜誌選為世界百大最佳景點，我們的努力，讓世界看見台灣、看見士林。接下來，除了士林市場下的地下街要改建，未來她的「光鏈計畫」，也將打開捷運紅線下的站體，沈悶的水泥牆，將轉型成如同日本一般的商店街，台北未來的全新翻轉，將從南北軸線開始！

第六站，到達新北投車站，放眼「士北科」與2038年亞運！為了申請舉辦2038年的亞運，我們也會在關渡平原，打造「2038亞運主題園區」，也將打造北士科運動基地，作為青少年選手的訓練舞台。

第七站，大稻埕永樂市場！重新改建了本來是海砂屋的大龍市場、再造建成圓環、實現全台第一個公辦都更案斯文里三期；鄰近的明倫社會住宅，未來還會變成都更中繼宅 ，讓等待都更的長輩可以搬來有電梯、美輪美奐的公寓，舒服自在地等待新家落成。

第八站，心中山線型公園！赤峰街活化的開始，就是捷運中山站的線型公園，帶來散步人潮後，鄰近的店家就如雨後春筍般冒出來。之後這條優雅的綠廊帶，未來將向北串到圓山，往南接到台北車站的後站，很快的，華陰街到圓山，將會連成一條超長散步道，形成一條新的巨型商圈。

第九站，請那些說台北停滯不前的人，睜大眼睛看看北門廣場！拆除忠孝橋引道，讓北門重見天日，如今，百年風華的古蹟，現在是走出北車國門外的第一眼景象，承接過去、展望未來，如果這不是改變，什麼是改變？

黃珊珊也預告，雙子星大樓 即將在11月開工，未來將成為西區最傲人的建築，並與東區門戶計畫遙相呼應。鄰近的不論是北門郵局、西寧國宅 在內的幾個都更案，也都正在籌備當中。

第十站艋舺公園，一下車就得到一個很深的擁抱，是 艋舺夜市 的敏敏會長。黃珊珊說，來到萬華，她總是百感交集。才剛當上副市長三個月，就變成防疫指揮官。在六小時內緊急成立快篩站，記得當時萬華人不畏恐懼，安靜排隊接受篩檢，才能在第一時間掌握疫情。他們高貴的情操，守護了家人朋友、守護了台北，乃至守住整個台灣。在萬華被稱為「破口」，眾人避之唯恐不及時，他們一聲不吭，把苦往肚子裡吞。

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很多人都問，為什麼疫情時要不斷跑萬華？「因為我要讓萬華人知道，台北市政府沒有拋棄他們；因為我要讓在前線作戰的醫護知道，台北市政府會做他們的後盾」。

黃珊珊呼籲，要將這一切改變延續，需要一個最懂台北的市長，那就是黃珊珊。「我為台北服務二十四年了，我不靠家世背景、不靠大黨奧援，我能站在這裡，全靠各位，願意認可一個認真、努力的人！」「11/26，請選擇八號黃珊珊，我會繼續打造一個讓大家驕傲的台北！」