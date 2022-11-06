女主角李亞臻過去曾演出過電影《粽邪》。（陳俊吉攝）

導演張作驥以電影《夏日天空的那匹紅馬》入圍今年金馬最佳導演，6日出席媒體茶敘，卻直接為同獎競爭者陳潔瑤讚聲，認為她最有可能拿下最佳導演，謙稱5位入圍者自己得獎可能性最低。張作驥回憶說，多年前陳潔瑤世新大學第1名畢業，跑來自家辦公室按門鈴，問有沒有缺人，「看得出來她是個非常豪邁的人，是很有實力的。」

張作驥拍《夏日天空的那匹紅馬》花了近3年，中間因為疫情停了很多次，讓他直喊差點放棄，前前後後總共剪了12個版本，「其實在這個圈子做導演20年，有些東西可以花時間準備，有些東西花時間也沒用，像劇組有人咳嗽，又要耗14天隔離，兩個人就停1個月了。」另張作驥稱自己似乎也有確診過，他有天晚上發燒近39度，但隔天就退燒了，所以也沒快篩。

聊到新片女主角李亞臻，張作驥大讚對方是個努力配合度又高的女演員，「我非常感謝李亞臻陪我完成這個案子，她非常辛苦，但會不會紅很多時候是運氣問題，我很常在想，自己籌備這麼久是找演員的專長還是找缺點，有些藝人從我這邊知名度高了，離開後到外面卻不能適應。」

張作驥對疫情頗有感觸，透露下個案子就會拍疫情題材，探討那些不能打疫苗卻要在疫情時代生存的人，但是劇情會是愛情故事，不會那麼嚴肅。是否找回老班底演員鄭人碩、李鴻其等人添新光？他認為來客串可以，主演的話要等有商業片的計畫。