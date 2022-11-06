台北市長選舉電視辯論會5日登場，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊3位候選人同台唇槍舌戰。港媒分析表示，蔣萬安辯論會沒失分，甚至還倒打了陳時中一把，對藍營支持者而言加了不少分。可說已穩住選情。

根據香港媒體《中評社》分析表示，最終從整體辯論會表現來看，蔣萬安並無明顯重大失分，甚至還藉著綠媒發問的意識形態題，倒打了對手民進黨陳時中一把。在選舉進入倒數20天的階段，對蔣萬安來說意義重大。

港媒指出，整個辯論會過程中，藍綠白的策略，仍以選戰考量為主，讓辯論會整場下來雖有小火花，但並無特別高潮之處。其中，蔣萬安、黃珊珊的主攻對象都是陳時中，尤其是蔣萬安，從申論、交叉詰問的階段，一路緊咬著陳時中過往防疫缺失的議題，希望喚起台北市民對陳時中不好的回憶。

港媒更分析表示，蔣萬安在回答三立電視台主持人的「抗中保台」提問時，拿陳時中曾對特斯拉執行官馬斯克有關台灣特區的說法稱「可以討論」，以及高端疫苗二期試驗竟找中資公司，及民進黨桃園市長候選人鄭運鵬用「中國台灣」名義到大陸做生意的往事，狠殺民進黨及陳時中的「抗中保台」，只是口號，讓這題已先回答的陳時中沒機會反駁。

港媒甚至認為，蔣萬安可說是替自己在藍營支持者心中，加了不少分。穩住選情後，最後20天如何衝刺，就看蔣萬安和他的團隊了。