台版柬埔寨案引發社會震驚與關注，蔡英文總統今天赴桃園一連參加3場活動為民進黨桃園市長候選人鄭運鵬輔選，明天也有2場行程都在桃園，對於是否因選情告急才積極現身桃園？國民黨桃園市長候選人張善政晚間受訪時說，她來幾場都沒有用，最近出現台版柬埔寨事件，桃園也有很多受害人，桃園鄉親最在意的就是蔡英文到底能不能把國家的治安做好，這才是大家最關心的事情。

對於蔡英文總統頻繁到桃園站台輔選，而自己則多半是掃街拜票缺乏大型活動造勢，張善政說，他也會資源不對等、行政不中立，這一開始就是這個樣子，但是即使他在這個打壓之下，還是一步一腳印，會越走越好也不怕。

而蔡英文輔選過程大力吹捧台積電將落腳桃園龍潭，府院黨都似乎在為選舉大開支票，張善政則說，民進黨和蔡英文要是可以幫桃園龍潭引進科技大廠，都已經在任幾年了，為什麼現在才在講？而且又是在選舉。張善政說，他在科技部長任內，曾經幫助台積電進入駐中科園區，他有這個經驗，將來他上任以後，是最有能力來幫台積電或者是任何國際的科技大廠進駐桃園。