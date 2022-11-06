蘇揆屏東助選，為黨籍選將站台。(李清聖提供)

行政院長蘇貞昌為屏東縣長候選人周春米站台，盼選民用選票延續屏東綠色執政。（林和生攝）

九合一選舉進入倒數階段，行政院長蘇貞昌6日南下屏東為黨籍候選人站台，下午先至屏東市長候選人李清聖競選總部成立，蘇貞昌炮火猛烈，批評國民黨2屆市長貪汙停職，這次一定要換黨做做看。

李清聖競選總部成立，包括蘇貞昌、前立法院長蘇嘉全、前農委會主委曹啟鴻、現任縣長潘孟安等歷任屏東縣長與縣長候選人周春米站台助選，吸引3500名支持者參加。

蘇貞昌炮口全開表示，屏東縣當年三代同堂，被譏笑為黑道故鄉，現在屏東市連續二屆市長貪污停職，千萬不能再被騙第三次。他呼籲鄉親支持又清又聖的人當市長，不要又貪又污，讓李清聖當市長，「中央地方一條線，建設看得見；中央地方一條心，建設更用心。」

潘孟安則呼籲屏東市鄉親縣長支持周春米，市長支持李清聖，不要受謠言分化，自亂陣腳。周春米則呼籲鄉親11月26日寫歷史、創紀錄，選出第一個屏東縣女縣長，第一個民進黨屏東市長，讓縣市同步，屏東向前。晚間蘇貞昌又趕往東港舉辦政績說明會，同時為各級黨籍選將拉抬氣勢。