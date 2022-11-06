南投縣副議長潘一全（中），號召體育界力挺許淑華。（許淑華服務處提供／廖志晃南投傳真）

南投縣體育界，6日為國民黨南投縣長候選人許淑華，成立後援會；許淑華則提出啟動南投體育布局、推動南投體育發展、帶動南投特色運動等3大主軸的體育政見。

南投縣體育界許淑華後援會成立大會，包括中華民國體育總會總會長鄭錦洲、南投縣體育會榮譽理事長潘一全、理事長羅俞欣；還有13鄉鎮市體育後援會會長、46單項運動委員會主委到場力挺。

鄭錦洲說，許淑華長期關心體育，因此體育界特別成立後援會支持，相信未來她若擔任縣長，也會繼續給予南投體育運動，更多的資源與發展空間。

許淑華曾擔任中華民國縣市體育聯合總會的副會長，目前是南投縣跆拳道委員會的主任委員，推動體育不遺餘力。

許淑華表示，南投縣體育會在潘一全副議長，及羅俞欣理事長的帶領下，近幾年來縣代表隊在全國運動會屢創佳績，各項運動項目豐碩成果，有目共睹；正進行中的南投縣第70屆全縣運動會，共有1萬2867人參與，顯示南投縣運動風氣興盛，感謝體育界人士讓南投體育蓬勃發展。

許淑華的3大主軸體育政見，首先「啟動南投體育布局」，再造體育運動組織發展與功能，設立體育運動發展基金會，將體育運動產業企業化；其次，「推動南投體育發展」，縣府將積極爭取申辦全國運動會，或舉辦國際體育賽事，並設立全民體育運動中心，讓南投民眾有優質的運動場所。

最後，她要「帶動南投特色運動」，繼續拓展現有菁英運動計畫，善用南投縣特有的水域及森林，推動水域運動及森活高地極限運動，為南投體育創造更好的環境與未來。