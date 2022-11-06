台北富邦勇士6日差點在自家主場搞砸22分的大幅領先優勢，竟在最後3.3秒被高雄17直播鋼鐵人追到只落後1分，幸好辛特力接下來穩穩兩罰俱中，帶領勇士117比114驚險擊退鋼鐵人，拿到開季2連勝，辛特力攻下生涯新高42分，外加12籃板、6助攻。

昨天開幕戰並未登錄的辛特力，今天一開賽就如同猛虎出閘，光在首節，他投11中8，含三分球投6中4，獨拿21分，幫助勇士打完首節取得41比20大幅領先，光是辛特力一個人的首節得分，竟然還比鋼鐵人全隊首節得分還多1分。

勇士次節雖把領先擴大到22分，卻因換上陳范柏彥、簡廷兆、洪楷傑等替補球員磨練，讓鋼鐵人趁機抓住勇士失誤連連機會，快速縮小差距到個位數，甚至打完上半場，鋼鐵人追成62比65，勇士大幅領先優勢完全因為次節7失誤消失。

勇士首節41分，次節換成鋼鐵人拿42分，代表兩隊輪流不設防，下半場防守逐漸回歸正軌，勇士也始終保持10分上下領先優勢，但在最後53秒，王律翔投進三分球，雙方差距剩5分，原本勇士領先優勢，卻因接下來4罰1中逐漸消失。

打到最後3.3秒，陳又瑋投進三分球，竟把比數追成114比115緊張局面，暫停過後，鋼鐵人把辛特力送上罰球線，時間剩2.1秒，這次辛特力兩罰俱中，鋼鐵人暫停布置過後，球發進來給張伯維，他卻運了兩下才出手，比賽時間早已結束。