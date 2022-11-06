配合職棒總冠軍賽開打，國民黨爭取連任的台中市長盧秀燕5日起穿著球衣跑行程，盼為中信兄弟隊集氣加油，卻被對手抨擊「選舉才穿球衣」，盧秀燕6日下午參加市議員候選人黃仁競總成立活動時表示，身上的球衣是中信兄弟送給她的，還很暖心幫她繡上球衣號碼跟名字。

盧秀燕參加黃仁的競總成立，她一上台就向頭目、長老及滿場原住民鄉親以族語問候，她說，黃仁是國民黨唯一提名的平地原住民議員，請大家認明「正字標記」。

針對有人指她「選舉才穿球衣」，盧秀燕說，她本來就是中信兄弟的球迷，近幾年更與中信兄弟相互協助，對中信兄弟球團跟球迷也都很了解，台中是中信兄弟隊的主場，大家以擁有職棒中信兄弟為榮耀，能打入總冠軍賽相當不容易，需要大家加油。

盧秀燕競總指出，盧秀燕長期推動各項運動賽事發展，致力打造台中成為「酷運動、酷城市」，只要有台中主場的賽事，她就會穿著球隊球衣力挺，支持台中隊獲勝；除了中信棒球對外，還有職籃不同聯盟的夢想家球隊、台中太陽神球隊、排球聯賽的台中太陽神排球隊等，盧秀燕都以行動號召球迷力挺。