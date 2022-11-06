蔡英文總統（左二）5日晚間出席在台北市松山慈宮祐前廣場舉辦的「阿中廟口開講」活動，與民進黨台北市長候選人陳時中（中）向支持者揮手致意。（張鎧乙攝）

民進黨台北市長候選人陳時中大酸國民黨台北市長候選人蔣萬安，「若他要是有注射高端在袜爽（不爽）我還沒話講，注（打）高端爽的人很多」。對此，PTT網友怒稱「買高端是用陳時中的錢嗎？」「陳時中還我納稅錢啊」、「民進黨確定還要繼續選舉嗎？」「蔣萬安沒打高端但他是立委，要替人民發聲，當然能不爽」！

民進黨台北市長候選人陳時中昨天在廟口開講大酸國民黨台北市長候選人蔣萬安，「若他要是有注射高端在袜爽（不爽）我還沒話講，注（打）高端爽的人很多」。

對此，蔣萬安今（6）日回嗆，沒有打高端的人是很多，但不表示衛福部可以恣意妄為，讓民眾當成高端的白老鼠，陳時中說這段話表示陳的內心是涼薄無情，民眾只要相信黨、相信蔡英文主席，犧牲奉獻都是理所當然，其他人就閉嘴噤聲、無權發言嗎？

對此，PTT網友批陳時中，「高端的錢是你捐的嗎！」「那不是全台灣人納稅錢買的喔」、「高端是用你的錢買嗎？」「陳時中還我納稅錢啊」、「買高端是用陳時中的錢嗎」、「說的好像高端是民進党自己拿錢出來買的」、「我的錢我不爽，我可以罵了吧」、「聽到他這番真心話，讓人感到恐懼」、「民進黨確定還要繼續選舉嗎？」「你現在人設是？」、「蔣沒打高端但他是立委，要替人民發聲，當然能不爽」、「沒步了啦，講這種爽話」。

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（取自PTT）