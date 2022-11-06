新北警方近日偵破1柬埔寨式詐團，發現3名被害人被虐死，先前陸續逮捕34歲呂政儀、21歲張家豪和綽號「茶董」的35歲主謀陳樺韋等22人，其中14人羈押禁見。稍早被警方鎖定的一名37歲蔡姓男子，因自知難逃，主動在今天下午4時前往桃園警分局埔子所投案，他也是本案首名自首犯嫌。

桃園警方初步調查，蔡男為詐團成員邱嫌之友人，經過邱嫌聯繫，於桃園市大園區中正東路集合地點會合上車，白天再前往龜山區山坡協助棄屍，目前已被帶回新北刑大釐清中。