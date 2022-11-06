宜家家居（IKEA）平價、實惠，吸引不少民眾前往選購家具。一位網友近日抱怨，她買的桌子沒多久就出現一邊開始下凹，用木板、膠帶支撐一陣子後，桌腳也開始歪斜，沒想到拆開一看才發現，「原來是紙糊的」。不過有網友指出，其實IKEA產品資訊都有說明，桌子裡頭是纖維框架加上蜂巢紙所製作，且「只要不是實木的，其他桌板幾乎都是這樣」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，家裡買的IKEA桌子沒多久就出現一邊下凹的狀況，她原本以為是因為有人坐在桌子上所致，只好用木板、膠帶支撐頂著用，直到最近桌腳也開始歪斜，她一翻開桌面才發現，「原來是紙糊的」；原PO感嘆，她也知道IKEA的東西不能期待用太久，「只是放蜂巢狀紙去支撐也太誇張了吧！」

對此，許多人紛紛回應，「哇，超環保材質…」、「這個品質真的不行」、「既然打開了，塞點新的紙回去，黏起來，再用5年」、「都說環保了，什麼叫環保，就是用不久就會自己分解」；不過也有同樣購買該款桌子的買家分享，「我家的買7年了，還在用耶？！」、「我家的也用了5年，目前也沒這問題耶」。

有內行人則指出，IKEA一開始就有說明桌子是用纖維框架配合蜂巢紙作為填充物料來製造，「它早就跟你說紙糊的了」、「本來就是那種材質，沒記錯的話現場似乎有剖面實體展示」、「它一直以來都是這個材質⋯」、「只要不是實木的，其他桌板幾乎都是這樣」。