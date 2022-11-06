因患有唐氏症的兒子買炸物，毅然槓上店老闆的蕭姓媽媽，這22年來與先生共同面對，從未領過政府一毛補助，教育兒子的同時，還開創自己的美容事業。外界視她為女強人，其實，她小時候曾遭生母棄養，對於家庭，更有一番堅持。

「我可以陪他到哪一天？有時候常想，他是不是不要活太久比較好」，多年前一段訪問，再度觸動蕭麗華。她直言，當一個媽媽心想「不希望兒子活太久」，是多麼殘忍的事，但唯有這樣，她才能一直陪著他、照顧他。

好不容易把兒子拉拔成人，「唐寶寶」甚至考上街頭藝人證照，證明自己有謀生能力，蕭麗華的成就不只在家庭，工作上也展現她專業的一面。

蕭麗華出社會後從事美容業，身兼美容技藝發展協會、美容講師學會理事長，同時創辦挽面、鈦棒按摩等工作室，獲得新北市2022年模範母親，她的工作室成員有不少單親媽媽，這群人互相扶持，家庭，始終是她們最堅強的後盾。