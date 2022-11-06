2022富邦人壽勇士系際冠軍盃全國總決賽於9月落幕，富邦人壽連續第8年舉辦全國性大專校院系際盃籃球賽，為大專素人球員打造高規格競技舞台，而今年決賽首次與2連霸之台北富邦勇士籃球隊攜手升級賽事規模，規劃球星互動、啦啦隊與吉祥物應援等，為決賽現場注入職業籃球氛圍，更提供冠軍禮遇，6日特別邀請今年拿下隊史第2冠的僑光科技大學行銷與流通管理系(僑光行流）到台北和平籃球館貴賓包廂，觀賞勇士新球季開幕週主場賽事，體驗包廂尊榮感、鼓勵大專球員持續追求自己的籃球夢。

為推展全民運動風氣、培養優秀運動好手，富邦人壽連續第8年舉辦全國性大專校院系際盃籃球賽，今年也特別結合集團資源邀請台北富邦勇士籃球隊合作，增加職業籃球與校園籃賽互動交流，為每位喜愛籃球運動的學子們打造職業籃球的競賽氛圍。此外，富邦人壽也持續冠名贊助UBA大專籃球聯賽，持續深耕大專籃球運動，促進學生運動風潮。

在富邦人壽與大專體總共同努力下，富邦人壽勇士系際冠軍盃邁入第8屆，本屆共58校參賽，最終由僑光行流脫穎而出，在冠軍戰以108比60擊敗國立高雄大學運動健康與休閒學系，繼2020年後再度抱回「最強系隊」頭銜，除了帶走10萬元獎學金，也獲得前進臺北富邦勇士隊主場觀賽的機會，全隊今日被球團安排在VIP包廂，觀賞富邦勇士出戰高雄鋼鐵人賽事，難得的職籃包廂觀賽初體驗，讓球員都直呼十分特別且新鮮。

僑光行流球員黃柏瀚興奮表示：「我們明明只是學校的系隊，富邦人壽卻很認真對待，讓我們有機會在包廂區觀看國內最高等級的籃球賽事。」此外黃柏瀚也提到今年富邦人壽勇士系際冠軍盃總決賽前有接受富邦勇士球員辛特力指導，今日現場觀賽時特別感受到他教學的東西在實戰都有派上用場，讓我們收穫良多。僑光行流丁偉展也直呼：「很興奮也很幸運，感謝富邦系際盃讓我第一次現場觀看高層級的比賽！」

2022富邦人壽勇士系際冠軍盃除了賽事競爭強度及逐年經營之成果持續提升，同步規劃行銷周邊活動，不僅冠軍隊能獨享職籃賽場的包廂尊榮體驗，八強隊伍也都有機會透過客座教練活動，近距離獲得臺北富邦勇士籃球隊球員之技術指導與經驗分享，以及冠軍戰中場互動遊戲、賽後球星簽名會等同樂，為籃球賽事增添新氣象。