高雄市議員李雅靜6日晚間在臉書貼出文章，表示今日久未連絡的友人利用通訊軟體與她聯繫，李雅靜與對方交談幾句後，立刻識破友人的帳號遭到詐騙集團盜用，於是告知對方會去報警，沒想到對方竟惱羞成怒，開始進行恐嚇，甚至飆出國罵。這一連串荒唐的行徑，讓李雅靜相當錯愕，痛批國內詐騙集團囂張、猖狂到無法無天，彷彿無政府狀態。

李雅靜表示，今日許久未聯繫的友人突然利用通訊軟體聯絡她，對方先是假扮成自己老友，詢問她同時有幾個通訊軟體「飛機」的帳號，她告知對方自己只有一個帳號後，詐騙集團傳圖片告知李雅靜有看到2個相同的李雅靜帳號，而且「假李雅靜」還跟他開口借錢。

李雅靜與對方談話至此，已察覺對方並非自己的友人，於是詢問對方「請問，你是誰呢？」沒想到對方竟開始惱羞成怒，質疑李雅靜「是不是你在惡作劇？」「故意在逗我開玩笑？」並要求李雅靜截圖自己的通訊軟體畫面給他看。

李雅靜拒絕對方後，詐騙集團竟反過來指控，表示「假李雅靜」說他欠錢又罵他，並問說「我有哪裡傷害你嗎？」談話到這裡李雅靜直接告知對方會去報警，沒想到對方開始暴走，出口責罵李雅靜「你玩我是吧？李雅靜」「你媽媽沒叫你做人要好好做嗎？」甚至恐嚇說「我會找到你，讓你知道自己錯了」最後罵上一句國罵。

詐騙集團一連串荒唐的行徑讓李雅靜直呼「囂張！猖狂！」並在臉書寫下看法，李雅靜表示，國內詐騙集團橫行，囂張、猖狂到無法無天，彷彿無政府狀態，詐騙事件層出不窮，不僅造成國人經濟損失，甚至衍生受害者尋短事件。說真的，看到這些恐嚇文字，真的讓雅靜心生恐懼，心情久久不能平復。

李雅靜提到，從近日的「台版柬埔寨」詐騙集團案件看來，加上雅靜今日的親身經歷，台灣難道是詐騙集團的溫床嗎？難道對詐騙集團束手無策嗎？詐騙集團竟然囂張、猖狂到如此地步，詐騙不成竟人身恐嚇。

李雅靜也呼籲政府，詐騙集團已經猖獗到禍國殃民，必須強力掃蕩，還給國人安心的生活環境。