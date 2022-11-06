中華職棒台灣大賽樂天桃猿對上中信兄弟賽事如火如荼進行中，意外也成為桃園市長選戰話題，國民黨桃園市候選人張善政昨換樂天球衣和台中市長盧秀燕對賭，遭民進黨鄭運鵬酸不用為選舉才看棒球。對此，張善政競辦發言人曾俊豪今回應，鄭辦相關言論令人嘴角失守，挺棒球不是只有看台灣大賽而已，以樂天桃猿隊的實力，未來張善政入主市政府後，例行賽、季後賽、總冠軍賽一定有很多機會可以參與。

曾俊豪說，對手的反應其實可以理解，畢竟當鄭文燦參加中職活動被啦啦隊環抱時，鄭運鵬都發自內心的說，「要當桃園市長的人，大概都是為了這個吧！」他眼界短、格局小，任何事情都只想到選舉，會刻意解讀別人言論，也不令人意外。

曾俊豪表示，樂天桃猿今年和中信兄弟爭奪總冠軍，身為桃園市的一份子，都應該為這支優秀的隊伍加油，畢竟他們是桃園棒球運動的象徵，張善政雖然無法前往現場看球，但第一場賽事，也特地換穿紅色與白色兩套球衣，當天的公開行程，都向支持者喊話一起集氣，把總冠軍獎盃留在桃園。

曾俊豪指出，很遺憾對手陣營先是在球衣的顏色上做文章，又惡意解讀張善政當天受訪內容，刻意要把個人挺棒球的舉動和選舉做連結，著實不是愛棒球的表現。他指出，若因為當天穿紅色球衣挺樂天桃猿就要被罵，那現場所有穿紅色球衣的球迷，是不是也在蹭棒球？

曾俊豪補充，張善政昨天受訪時，表示自己會持續關注球賽的進展，「也希望說，選舉完了以後，再另外找時間去全程參加」，這段回應指的不單是今年的台灣大賽，而是要關注整個桃園的棒球運動發展，因為以樂天桃猿隊的實力，相信張善政入主市政府的後，例行賽、季後賽、總冠軍賽都有很多機會可以參與。