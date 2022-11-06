大邱水瀨寶寶玩偶現身，超Q萌的外型吸引許多哈韓族拍照。(陳韻萍攝)

青瓦臺是韓國旅遊的新景點。(韓國觀光公社提供)

濟州知名景點「史努比庭園」，史努比迷不可錯過。(濟州特別自治道駐台觀光推廣辦事處提供)

2023年華川鱒魚冰雕節浪漫仙燈街，氣氛夢幻。(東南旅行社提供)

華川釣鱒魚屬季節限定，有別於一般韓國行程，民眾詢問度高。(華川郡提供)

睽違三年，終於可以韓國自由行。國境解封，「2022 台北國際旅展（ITF）」今(6)日進入第3天，逾6萬8千人進場，其中韓國旅遊相關攤位，人氣熱絡。11月起台灣往返金浦、釜山、濟州島等國際航班將陸續復飛，這次韓國14個地方政府來台參展，想去韓國旅行的民眾可以把握旅展機會認識韓國新景點，也可以藉機搶便宜遊韓國。

這些年來，韓流風靡全球，也帶動韓國觀光旅遊的興盛，台灣是韓國旅遊占比第3大的國家，韓國觀光業者對台灣年度最盛大的旅展自然非常重視。韓國展館內除了韓國觀光公社，今年展館內設有14個地方政府以及3個機場相關單位，包括仁川、釜山、濟州等各地觀光推廣單位，陣容龐大。

韓國觀光公社受訪表示：「這幾年受疫情影響，民眾多出了很多看劇時間，不少原本不看韓劇的台灣男性在疫情期間也開始收看韓劇或韓國電影，今年增加不少詢問韓國旅遊商品的男性，都有可能成為我們的潛在客群。」這幾年，除了台灣民眾熟悉的首爾，韓國其他城市也新增許多新景點，吸引遊客前往韓國旅行。

韓國展內人氣旺盛，民眾詢問度高，尤其冬季滑雪行程更是銷量不俗。易飛網台灣虎航首爾4日滑雪行程，包括了滑雪、愛寶樂園、草莓採果樂等，直售價12900元起，第2人優惠2000元，雙人行每人11900元，過年期間的機位已經完售；其他如銀妝韓國5日遊等滑雪行程，因為很適合親子共遊，加上每人不到2萬元，韓國滑雪行程銷量不錯。另外，易飛網濟州島5日遊，行程包含泰迪熊野生王國、冰雕博物館、城邑民俗村等，直售價19900元，第2人優惠3000元，業者透露：「旅展最後一天，預計會祭出更大優惠。」民眾想飛韓國可以趁最後一天搶便宜。

東南旅行社表示國境解封後，韓國商品詢問度很高，期間限定的「華川鱒魚節慶典」旅展幾天有不少人詢問，內容涵蓋了冰釣鱒魚、滑雪、採草莓、踩點青瓦台等，非常適合親子出遊，單人售價26888元起，以韓國行來說售價不算便宜，但因為是季節限定，有別於一般的韓國行程，民眾詢問度高。此外，也有不少民眾直接跟旅行社買機票和住宿，自行規劃行程。業者透露：「韓國旅行的價錢跟疫情前沒有差太多，如果民眾看到喜歡的線上商品，親自到展場下單，再折1000元。」

鳳凰旅行社10月初已做線上旅展，總和線上線下來看，旅行社的主力仍在長程的歐洲旅遊，而國人最愛的日本也有4成占比，至於韓國旅行約有2成銷售量。10／13國境解封，11月初年度最大旅展登場，鳳凰旅行社總經理卞傑民觀察很多消費者對出國旅遊還保持觀望態度，隨著機位、免隔離等各種服務陸續到位，下一個旅遊旺季會落在農曆年，「已經有不少民眾開始選購我們明年春季的賞花行程，包括歐洲和日韓賞花行程，也是選購重點。」