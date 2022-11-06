獨行俠昨（5）日主場迎戰暴龍，末節頂住了對方反攻氣勢，最終以111比110驚險取勝，除了當家王牌東契奇（Luka Doncic）拿下全場最高35分，後場搭檔丁維迪（Spencer Dinwiddie）挹注21分、7助攻，也是致勝功臣之一，不過賽中丁維迪一次激情的拍手動作，卻惹得已執法28年的資深裁判布拉德斯（Tony Brothers）相當不開心，甚至還讓他爆粗口。

丁維迪在昨天比賽第2節剩下47.8秒，遭到布拉德斯吹判技術犯規，丁維迪賽後表示，雖然當時看起來沒有什麼狀況發生，不過布拉德斯卻當著隊友的面，對丁維迪說了一些不友善的話。

Spencer Dinwiddie says referee Tony Brothers referred to him as a “bitch ass motherf—er” to a Mavs teammate after calling Dinwiddie for a technical foul. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) November 5, 2022

目前還不曉得布拉德斯生氣的原因是什麼，不過根據丁維迪說法，自己被判技術犯規的當下做出拍手動作，可能讓布拉德斯感到不被尊重，「我知道這是裁判的工作，拍手的動作只是想讓隊友注意，這是很正常的舉動。」隨後丁維迪也對布拉德斯深感抱歉，並嘲弄了自己一番，「我希望能拿回我的錢（意指不想被罰款），但也不願意聽到有人在我的隊友面前罵b---- a-- mother------。」

Spencer Dinwiddie starts his postgame presser with a special message for Tony Brother and the NBA about his Technical Foul. pic.twitter.com/DnrqoJsjsC — Nick Angstadt (@NickVanExit) November 5, 2022

這消息也傳進了獨行俠總教練奇德（Jason Kidd）的耳裡，不過他倒是稱讚了布拉德斯在場上執法的表現，「他非常受人歡迎，也是聯盟當中最好的裁判之一，不過關於這件事（布拉德斯爆粗口），我還得與丁維迪談談。」