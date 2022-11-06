蔡英文總統（左二），力挺南投縣長候選人蔡培慧（右二）。（廖志晃攝）

南投縣百工百業，成立蔡培慧後援會。（廖志晃攝）

民進黨南投縣長候選人蔡培慧，6日在名間鄉成立百工百業後援會，民進黨主席蔡英文到場力挺時強調，南投已經17年沒有政黨輪替，此次選舉是黑跟白的戰爭，黑金派系與正直清廉的抉擇，希望大家支持正派、勇敢的蔡培慧，讓南投不再有黑金政治。

蔡培慧百工百業後援會成立大會，包括行政院副院長沈榮津、內政部長徐國勇、立法委員羅美玲、何欣純、張廖萬堅及國策顧問湯文萬、黃奕叡等人都到場助陣。

蔡培慧她從在魚池鄉與農民開講，然後搭車、乘船，轉車到台北與科技業者開會的經歷，說明她從一個庄腳囝仔，到台北讀書、迄今的奮鬥歷程，都是一步一腳印，而且，她能夠蹲下來種茶、種菜，也能和科技業老闆侃侃而談，因此，她能夠讓中央與地方連線，共創榮景。而且她說到做到，中興大學在南投設分校、循環經濟學院已開課；工研院在南投設分院，輔導年輕人創業；暨南大學開護理系，也達成目標。

蔡英文指出，蔡培慧爭取中興大學在南投設分校，工業研究院在南投設分院，還有名間鄉的旱灌工程，這些別人做不到的事，蔡培慧逐一克服困難完成，凸顯她的專業與能力。

蔡英文表示，黑金、派系，都是南投沒進步的原因，前縣長還因為風災後重建工程涉及貪汙，被判刑超過400年。蔡培慧選縣長，就是要對抗複雜的地方勢力，對抗黑金、派系，而今年的選舉，就是最有機會改變南投的一次；那不是容易的事，但是，中二立委補選也很艱難，對手勢力很大，結果林靜儀當選，可見沒有什麼是不可能的事，只要團結做伙拚一定贏。