立委4日下午挑戰央行總裁楊金龍，直指台灣罹患荷蘭病。中央銀行這次快速回應，搶在周一開盤前，周日（6日）傍晚發布新聞稿，把原委說的清清楚，再度強調「台灣經濟發展並無荷蘭病現象」，大有不想再成為周一台股、新台幣匯市的箭靶！

近期外界關注台灣產業發展過度集中科技業，並以半導體業為由，議論台灣是否有荷蘭病現象。央行指出，「外界對荷蘭病有所誤解」。央行解釋荷蘭病來自3項「荷蘭自己的問題」：1、資源移動，2、支出影響，3、荷蘭盾升值。若以荷蘭來比喻台灣，不僅兩國情境「不相同」，且台灣進/出口的好壞，不是受到新台幣升貶值的影響。

央行以新台幣名目有效匯率指數（NEER）作證，證明長期以來，新台幣匯率有升有貶，自2010年迄今的NEER呈現升值趨勢，同期間台灣電子及傳統產業附加價值均呈上升趨勢，顯示台灣產業並未受到新台幣匯率變動之影響。

有關台灣是否有荷蘭病現象，是2020年間電子業出口獨強，剛好同期間傳產業出現負成長，外界認為很像1977年「經濟學人」(Economist)首度提出的「荷蘭病」(Dutch Disease)，即荷蘭在1970至1980年代初期，大量出口天然氣帶來貿易順差，累積大量外匯，同時荷蘭盾(Dutch guilder)實質匯率大幅升值，削弱其他產業(如製造業)生產、出口，並使競爭力下降。

央行官員說明，台灣2020年的出口情形是全球對台灣電子資通產品的高度需求，而傳產業出口受挫是因為疫情衝擊，受僱員工人數下降、薪資亦下跌；該種不均等現象，在2021年全球需求因景氣回升得到改善，傳產製造業出口與電子業均處於增溫。實際上，央行已在2021年第一季央行理監事聯席會議會後資料中，非常詳細的說明過。

央行此次再提出三大理由，強力說明台灣經濟發展與當年的荷蘭病現象並不相同：其一，長期而言，台灣傳產與電子資通訊產品，兩者出口年增率走勢多與全球需求同向；傳產業附加價值率與全球市占率亦趨升，並未出現如荷蘭病所述競爭力下滑之情況。

其二，近年台灣傳產製造業薪資漲幅不大，較電子資通訊業漲幅明顯為低，而就業呈現下滑，反映勞動需求減少，與荷蘭病工資上漲之症狀不同。

其三，台灣各項產業出口表現主要係受全球需求變動影響，並非受新台幣匯率走勢所影響。

央行表示，台灣為小型開放經濟體，無論是電子資通訊或傳產製造業出口，長期均受全球需求變化影響，並非受新台幣匯率走勢所影響。此外，新台幣匯率有升有貶，然而電子資通訊產業已具國際競爭優勢，傳產製造業亦致力高值化，持續轉型升級，兩者附加價值率均呈上升走勢，並未出現荷蘭病之症狀，因匯率升值而損及競爭力之情事。