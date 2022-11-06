總統蔡英文第9度到台中為民進黨台中市長候選人蔡其昌站台。（馮惠宜攝）

民進黨台中市長候選人蔡其昌6日在神岡舉行「台中動起來」造勢晚會，晚間7點不到，現場已湧入5000名支持者。蔡英文總統站台表示，蔡其昌民調愈來愈高，已經接近黃金交叉，再拚一下就過了，呼籲大家下定決心，選一個年輕有執行力的市長。

蔡其昌神岡造勢晚會人山人海，人手一支小旗子卯力揮舞，現場旗海飄揚、氣勢如虹，包括立委何欣純、莊競程、前立委洪慈庸、陳柏惟上台助講，充分展現綠營大團結氛圍。

蔡英文指出，台中氣氛愈來愈不同，蔡其昌民調愈來愈高，接近對手，今晚滿滿的支持與熱情，讓他繼續打拚，集中選票，現在已經接近黃金交叉了，再拚一下就過了；2020年總統大選，她在神岡拿下近63％得票率，感覺台中一定要贏，拚出一個不一樣的台中，。

蔡英文指出，台灣未來充滿挑戰性，面臨國際經濟情勢有很多不確定因素，過去是挑戰，未來幾年更是挑戰，我們要做準備，經濟要更強，民主要更有韌性，國防要做得更好，讓國家力量達到最高，讓想侵犯我們的不敢來，只要建構這些韌性，台灣在世界上就會獲得支持及肯定。

蔡英文表示，國家戰力、韌性不是中央的事，地方政府也要一起做，國家才會更強，台中具備很多戰鬥力的地方，大家要選一個好的市長，跟中央政府一起拚，讓台中產業更有競爭力，社會照顧做的更好，讓台中人感到幸福，這樣的市長要很有行動力、有擔當、不畏艱難，蔡其昌是不二人選，最好的下一任市長人選。

蔡英文強調，台中建設做好，產業才會強，過去4年，台中每一件事情都很慢很慢，甚至連開始都沒有，台中人不能再等，台灣不能再賭、要快速前進，要把韌性建立起來，這一次大家做一個決定，選一個年輕有執行力的市長，每人每天多催一票，蔡其昌就會當選。