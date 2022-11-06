YouTube頻道「Crazy Man瘋男」成員有Nick和晨灰，擁有72萬粉絲訂閱，拍攝主題相當豐富，日前兩人前往日本旅遊，順便拍攝去牛郎店打工的影片，達成一個小時就進帳50萬日圓（約11萬台幣）的業績，實際操作之後，坦言跟想像中的很不同。

Nick近日發文透露，因為要拍攝影片，完成了一日牛郎的體驗，「真的實際跑了三桌客人，覺得有很多不同的感覺」，他承認以前覺得牛郎需要很多花言巧語或是肢體接觸來讓女孩子掏錢，實際體驗之後才發現其實沒有什麼肢體接觸，反而像朋友一樣輕鬆的聊天，也沒有任何色情感，坦言：「用盡全力讓女孩子開心的工作，其實挺有成就感的？讓女生開心其實自己也挺開心的」。

Nick有感而發：「看見客人因為你而幸福，他一整天的疲勞或難過，因為你而通通散去了，不知不覺也覺得挺有意義的，每個人的消遣不同，每個人的壓力與生活也不同，對那些女孩子來說，可能是人生苦海的一絲希望」，他也透露牛郎這個職業在日本沒有遭到歧視，許多廣告車、廣告牆都能看見各牛郎店的宣傳，當地人是很驕傲這件事的。

他也揭露這次新手上路，體驗一個小時就做了50萬日圓（約11萬台幣）的業績，交流大部分靠Google翻譯，有客人表示雖然不是真的牛郎，但還是從他們的服務中感到開心快樂，讓Nick誇口：「看來可以回台灣開一間了（誤」。