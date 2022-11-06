台中市沙鹿區昨（5）日下午發生一起車禍事故，一輛黑色賓士車在轉彎時疑似未禮讓直行車，與一輛雙載機車發生碰撞，後方駕駛將行車紀錄器影像分享在臉書社團，不過賓士女駕駛下車後竟做這件事，讓網友們都看傻了眼。

據了解，吳姓女駕駛（41歲）昨（5）日下午15時許，行駛在沙鹿區中山路，欲迴轉時與對向直行的雙載機車發生碰撞，導致王姓騎士（65歲）與後座乘客手腳受有擦挫傷，由救護人員送往光田醫院治療。

後方的駕駛將行車紀錄器影片上傳至臉書社團「沙鹿之美」，提供傷者參考，從畫面中可以看到，該輛賓士車轉彎後直接撞倒機車，車內女駕駛下車查看後，急著將被撞倒的機車騎士扶起，讓網友們看了相當傻眼，直呼「還移動傷者」、「開車三寶還移動傷者，駕照雞腿換來的？」、「不要移動受傷的人！先打110/119或兩家醫院救護電話」。

對此，清水分局表示，這起車禍造成賓士車右前車側位置撞損、機車車頭撞損，雙方駕駛均無飲酒，詳細肇事原因及責任尚待鑑定。